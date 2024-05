Wir sind eine komplette Zahlungsplattform! Wir bieten unseren Kunden verschiedene Tools und Lösungen, um ihre physischen Produkte und Infoprodukte sicher, schnell und viel profitabler zu verkaufen! In weniger als 6 Jahren haben wir bereits unsere Position unter den größten und besten Unternehmen in Brasilien erreicht und werden von Great Place To Work als ausgezeichneter Arbeitgeber angesehen. Eines können Sie sicher sein: Mit unserer Hilfe wird das Wachstum im digitalen Markt viel einfacher! Wir legen großen Wert darauf, uns weiterzuentwickeln und mit den technologischen Veränderungen auf dem Markt Schritt zu halten. Deshalb verwenden wir effiziente Server, die darauf vorbereitet sind, alle Daten schnell und sicher zu verarbeiten und so allen Kunden Komfort zu bieten. Jeder, der Braip kennt, weiß, dass wir bereit sind, Entwicklern, Partnern und Kunden, die die Plattform zum Bewerben, Bewerben oder Kaufen von Produkten nutzen, Unterstützung und Wissen bereitzustellen. Denn unser Team besteht aus Fachleuten, die Wert auf die Balance zwischen humanisiertem und selbstbewusstem Service legen! Unser Arbeitsumfeld ist partizipativ und trägt zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung des Braip-Teams bei. All dies, weil wir wissen, dass es sehr wichtig ist, sich auf das Kollektiv zu konzentrieren, aber der Respekt und die Schaffung von Raum für die Individualität jedes Einzelnen sind unerlässlich, um ein plurales und effektives Ergebnis zu erzielen!

Website: braip.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Braip verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.