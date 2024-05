Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

BeMyEye bietet Verbrauchermarken eine Komplettlösung zur Verfolgung, Analyse und Verbesserung ihrer In-Store-Performance und nutzt dabei KI-, IR- und Crowdsourcing-Technologien, um eine perfekte Filialabwicklung zu erreichen. Rüsten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit unserer „Compass“-App aus, um eine schnelle und genaue Filialabwicklung zu ermöglichen Führen Sie Audits mit IR durch oder bestellen Sie Besuche bei unserer Gemeinschaft von über 3 Millionen On-Demand-Auditoren. Fotos und gesammelte Daten werden automatisch verarbeitet, um alle Ihre Einzelhandels-KPIs zu erstellen – Produktverfügbarkeit, Einhaltung von Werbeaktionen, Regalanteil, Wettbewerbsdaten usw. Unser „Retail Execution Cockpit“ bietet Ihnen weit mehr als nur eine intuitive Ansicht Ihrer Filial-KPIs. Wir haben die Plattform so konzipiert, dass sie Ihnen dabei hilft, Trends und Probleme zu erkennen, die Auswirkungen jedes KPI zu analysieren – Sie können sie mit externen Datenquellen wie Verkaufsdaten verbinden – und Ihren Vertriebsmitarbeitern Prioritäten direkt mitzuteilen. Wählen Sie die Liste der Geschäfte aus, die unsere Crowd abdecken soll: Unsere „Eyes“ führen objektive Filialaudits durch und Sie erhalten alle Ihre KPIs in Echtzeit. Nutzen Sie diese Lösung für Geschäfte, in denen Außendienstmitarbeiter nicht aktiv werden dürfen, um Ihre Filialabdeckung zu einem begrenzten Preis zu erhöhen oder einfach nur zertifizierte, unvoreingenommene und genaue Daten zu erhalten.

Kategorien : Business Einzelhandelsausführungssoftware

Website: bemyeye.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit BeMyEye verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.