AxxonPay ist ein führender Anbieter von Zahlungslösungen und ein direkter Bankkarten-Acquirer für Händler mit hohem Risiko. Wir bieten Kunden auf der ganzen Welt eine Reihe von Zahlungsdiensten an, darunter Visa, Mastercard, JCB, UnionPay und alternative Zahlungsmethoden. Unsere datengesteuerten Technologien sind auf die Bedürfnisse unserer E-Commerce-Kunden zugeschnitten und machen Online-Zahlungen einfach, sicher und problemlos. Unser Zahlungsgateway ermöglicht einen Omnichannel-Zahlungsprozess und vereint Acquiring-Funktionen, über 100 Zahlungsmethoden, Massenauszahlungen und technologische Innovation in einer einzigen, nahtlosen Integration. AxxonPay garantiert einen schnellen Geldtransfer mit einem einzigen Klick. Unsere Kunden profitieren von reduzierten Betriebskosten, kürzeren Markteinführungszeiten für die Geschäftsausweitung und der perfekten Balance zwischen Konvertierung und Sicherheit. Mit über 700 Mitarbeitern verfügt AxxonPay über eine globale Präsenz mit vier Niederlassungen weltweit. Wir sind von der Financial Conduct Authority FCP des Vereinigten Königreichs lizenziert. Unser Engagement für unsere Kunden spiegelt sich in unseren hochmodernen Zahlungslösungen und unserem tadellosen Kundenservice wider.

Kategorien : Finance Zahlungsabwicklungssoftware

Website: axxonpay.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit AxxonPay verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.