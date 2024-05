Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Autoresponder Bot ist eine Autoresponder-Software für Facebook und Instagram, die Ihnen Folgendes ermöglicht: * Senden Sie sofort benutzerdefinierte Antworten und private Nachrichten: Konfigurieren Sie die Software so, dass sie automatisch auf neue Kommentare oder Direktnachrichten in Ihren Facebook-Posts und Instagram-Storys mit benutzerdefinierten Antworten antwortet. * Messenger-Bot für automatisierte Antworten: Richten Sie einen automatisierten Chatbot ein, der anhand von Schlüsselwörtern in einer bestimmten Reihenfolge auf neue Direktnachrichten antwortet. * Modul „Giveaways und Wettbewerbe“: Erhöhen Sie schnell das Engagement auf Ihrer Facebook-Seite, indem Sie Wettbewerbe und Giveaways durchführen. Zu den Hauptfunktionen des Autoresponder-Bots gehören: * 100 % Kompatibilität mit den Nutzungsbedingungen von Facebook * Einfach zu bedienen und zu konfigurieren, keine Installation erforderlich * Keine Begrenzung der Anzahl der Antworten oder Direktnachrichten * Unterstützt mehrere Sprachen * Erkennt und entfernt automatisch anstößige Inhalte oder Spam * Möglichkeit, automatisch auf Kommentare zu verschiedenen Beitragstypen (Anzeigen, geboostete Beiträge, Videos usw.) zu antworten. * Option zur automatischen Antwort mit bestimmten Schlüsselwörtern, Links, E-Mails, getaggten Freunden usw. * Personalisierung mit Tags wie Benutzername, Datum, Schlüsselwort usw. * Unbegrenzte Schlüsselwortlisten, Vorlagen und Optionen für private Nachrichten * Facebook-Wettbewerbsmodul zur Förderung des Benutzerengagements Die Software ist cloudbasiert, d. h. Sie müssen nichts auf Ihrem Computer installieren und sie kann rund um die Uhr im Hintergrund ausgeführt werden, auch wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist. Es wird als Lösung vermarktet, die Unternehmen dabei hilft, Zeit bei der Moderation ihrer Facebook- und Instagram-Interaktionen zu sparen.

Website: pageautoresponder.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Autoresponder Bot verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.