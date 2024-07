Attestiv ist ein KI-Tool zur Erkennung von Inhalten und zur Forensik digitaler Medien, das darauf abzielt, digitale Vermögenswerte zu schützen und gefälschte oder manipulierte Medien wie Fotos, Videos und Dokumente aufzudecken. Das Tool nutzt patentierte KI-Technologie zur Authentifizierung hochgeladener Medien und stellt so sicher, dass geteilte Informationen sicher sind. In Echtzeit werden Fotos, Videos und Dokumente über mobile Geräte, APIs oder das Attestiv-Webportal mit einem Fingerabdruck versehen und ohne Änderungen validiert. Die Kernfunktionalität von Attestiv liegt in seiner Fähigkeit, Unternehmen und Organisationen vor potenziellen Schäden durch den Missbrauch veränderter oder fabrizierter digitaler Medien zu schützen. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht wird, darunter Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Nachrichten und Medien. Attestiv findet seine Anwendung in der Angebotserstellung für persönliches Eigentum und im gewerblichen Bereich, bei Ansprüchen, Verlängerungen, Inspektionen und bei der Verhinderung von Betrug und Verlusten aufgrund manipulierter Medien. Darüber hinaus stärkt die Plattform die Integrität von Nachrichten- und Medieninhalten durch Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit. Darüber hinaus validiert seine Technologie kritische Daten für Branchen wie IoT, Immobilien, Schifffahrt, Automobil und Bauwesen. Im Wesentlichen handelt es sich bei Attestiv um eine KI-basierte Lösung, die sich der Förderung digitaler Wahrhaftigkeit verschrieben hat, um so Risiken zu minimieren und den Ruf von Benutzern und Organisationen zu schützen.

Website: attestiv.com

