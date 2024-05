Atom bietet eine KI-gestützte WhatsApp-Chatbot-Lösung, die Unternehmen dabei hilft, qualifiziertere Leads zu generieren, intelligentere Chatbots zu erstellen, Ergebnisse zu messen und in CRMs zu integrieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören: * Intelligenter virtueller Assistent rund um die Uhr zur Beantwortung von Kundenanfragen * Möglichkeit, bis zu 98 % der Kunden über WhatsApp-Broadcast-Kampagnen zu erreichen * Automatisierte Arbeitsabläufe, um interessierte Leads zu filtern und das Vertriebsteam auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren * WhatsApp-Multi-Agent-Integration für vollständige Sichtbarkeit der Kundengespräche Die Lösung lässt sich in HubSpot integrieren und ermöglicht es Unternehmen, WhatsApp-Kontakte mit ihrem CRM zu synchronisieren und mithilfe der KI-Chatbots automatisierte Arbeitsabläufe zu erstellen. Atom stellt einen personalisierten Berater und ein Team von KI-in-WhatsApp-Experten zur Verfügung, um Unternehmen durch den Integrationsprozess zu begleiten und sich als „schlüsselfertige“ Lösung auf dem Markt zu positionieren. Fallstudien verdeutlichen, wie Kunden deutliche Verbesserungen erlebt haben, wie z. B. eine Umsatzsteigerung von 200 auf über 3.000 pro Monat, eine Verdreifachung der digitalen Umsatzkonversionsraten und die Buchung von über 5.000 bestätigten Terminen in 2,5 Monaten. Das Unternehmen wurde in Publikationen wie CIO Peru, Forbes und Estrategia & Negocios vorgestellt und hob sein Wachstum und seine Anerkennung auf dem Markt hervor. Unternehmen sind eingeladen, mit einem Atom-Berater zu sprechen, um mehr zu erfahren und die Plattform selbst auszuprobieren.

Website: atomchat.io

