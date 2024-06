Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Der von den UI-Designern JJ Ying und Leon Gao moderierte Podcast mit Themen, die unter anderem visuelles Design umfassen, wurde 2015 in die Liste der besten Podcasts von Apple aufgenommen. Anyway.FM ist ein Ort, an dem zwei coole Männer ihre Leidenschaft für Design zum Ausdruck bringen. Anyway.FM ist auch ein Ort, an dem zwei gute Freunde ihre Erkenntnisse teilen möchten mehr Leute. .

Website: anyway.fm

