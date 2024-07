AnyClip ist eine automatisierte Videoplattform, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um traditionelle Videos in dynamische und intelligente Inhalte umzuwandeln. Ihre KI-gestützten Tools zielen darauf ab, Videos zu verbessern, indem sie sie durchsuchbar, messbar, personalisiert, vermarktet und interaktiv machen. Die Plattform bietet zwei Hauptprodukte: Genius+ und GeniusWork. Genius+ ist für die kundenorientierte Kommunikation konzipiert und dient als Videomanagementplattform. Es wandelt Videos in intelligente Inhalte um, die vollständig aktiviert werden können und Funktionen wie Durchsuchbarkeit und Personalisierung ermöglichen. GeniusWork hingegen ist eine KI-gestützte interne Kommunikationsplattform, die den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit innerhalb von Organisationen erleichtert. AnyClip bietet außerdem KI-gestützte Datenverbesserungs- und maschinelle Lernmodelle, die in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden können. Diese Modelle verbessern herkömmliche Videos, indem sie sie mit Daten anreichern und intelligente Videofunktionen ermöglichen. Durch die Nutzung von KI ermöglicht AnyClip Unternehmen, die inhärenten Daten in ihren Videos freizugeben und die Vorteile zu nutzen, die normalerweise mit textbasierten Inhalten verbunden sind, wie Transparenz, Interaktivität usw Zusammenarbeit. Insgesamt helfen die Plattform und Tools von AnyClip Unternehmen dabei, ihre Videos intelligenter, interaktiver und wirkungsvoller zu gestalten, und bieten ihnen fortschrittliche Videolösungen für verschiedene Anwendungen und Branchen.

Website: anyclip.com

