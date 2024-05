Die American Chemical Society ist eine vom Kongress gegründete unabhängige Mitgliederorganisation, die Fachleute aller Studiengänge und in allen Bereichen der chemischen Wissenschaften vertritt. Mit mehr als 150.000 Mitgliedern ist ACS die weltweit größte wissenschaftliche Gesellschaft und eine der weltweit führenden Quellen für maßgebliche wissenschaftliche Informationen. Als gemeinnützige Organisation steht ACS an der Spitze des sich entwickelnden Chemieunternehmens und ist die führende berufliche Heimat für Chemiker, Chemieingenieure und verwandte Berufe auf der ganzen Welt. ACS ist dynamisch und visionär und setzt sich dafür ein, „das Leben aller Menschen durch die transformierende Kraft der Chemie zu verbessern“. Diese Vision – die vom ACS-Vorstand nach umfassender Konsultation der Mitglieder entwickelt und angenommen wurde – ergänzt in vollem Umfang das Leitbild des ACS, das darin besteht, „das umfassendere Chemieunternehmen und seine Praktiker zum Wohle der Erde und aller ihrer Menschen voranzutreiben“. Zusammen stellen diese beiden Aussagen unseren ultimativen Daseinsgrund dar und bilden einen strategischen Rahmen für unsere Bemühungen. ACS veröffentlicht zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften und Datenbanken, veranstaltet große Forschungskonferenzen und bietet Bildungs-, Wissenschaftspolitik- und Karriereprogramme in der Chemie an. Darüber hinaus vergeben wir jedes Jahr mehr als 22 Millionen US-Dollar an Zuschüssen für die Forschung im Erdölbereich und verwandten Bereichen. Wir spielen auch eine führende Rolle bei der Aufklärung und Kommunikation mit politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit über die Bedeutung der Chemie in unserem Leben.

