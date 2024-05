AIhelp ist ein globales Unternehmen für Kundensupportplattformen mit Hauptsitz in Hongkong. Das 2014 gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 80 Mitarbeiter und betreut 12.000 Kunden in 32 Ländern und Territorien. Es wurde für Unternehmen entwickelt, denen Kundenbeziehungen und -zufriedenheit am Herzen liegen, um sie stärker, persönlicher und produktiver zu machen. Unser Ziel ist es, Unternehmen dazu zu bewegen, großartigen Support und dann ausgereiften Service und proaktives Engagement zu bieten, indem wir ihnen alle Tools und technischen Infrastrukturen zur Verfügung stellen, die benutzerfreundlich sind und in über 20 Sprachen verfügbar sind. AIhelp ist eine KI-Kundensupportplattform für Messaging und Vorgänge sowohl auf Mobilgeräten als auch im Web, einschließlich vieler Kundensupportfunktionen wie In-App-Messaging, KI-Chatbot, Formular zur automatischen Überprüfung, Push-Benachrichtigungen, Warnungen, Spotlight und App Indizierung und mehr. Es ermöglicht Ihnen, mithilfe von maschinellem Lernen personalisierten Support für leistungsstarke cloudbasierte Analysen bereitzustellen, um höhere Rankings und Bindungen zu erzielen und Kundenprobleme sofort zu lösen. Außerdem ist es äußerst effizient, riesige Datenmengen zu interpretieren, die dazu führen, dass Kunden glücklich und zufrieden bleiben.

Website: aihelp.net

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit AIhelp verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.