AFAS Software ist ein niederländisches Familienunternehmen, das Softwareprodukte für Unternehmen entwickelt. Mit unserer Bewerbung streben wir danach, den Verwaltungsaufwand so weit wie möglich zu reduzieren oder ihn, wo es geht, etwas weniger langweilig zu gestalten. Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter unser wertvollstes Kapital sind und es ihr Ziel ist, unsere 12.000 Kunden glücklich zu machen. Ein wesentlicher Teil unserer Gewinne geht direkt an die AFAS Foundation, mit der wir anderen helfen wollen, ihre Träume zu verwirklichen. Wir glauben an Projekte, die einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen haben und andere dazu inspirieren, ebenfalls mitzumachen. Kurz gesagt, die AFAS Foundation strebt nach Nachhaltigkeit, Qualität, Respekt und Transparenz.

Website: afas.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit AFAS Software verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.