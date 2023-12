Photoshop im Web (Beta) mit grundlegenden Bearbeitungsfunktionen ist jetzt in einer öffentlichen Beta verfügbar. Adobe Photoshop ist ein Rastergrafikeditor, der von Adobe Inc. für Windows und macOS entwickelt und veröffentlicht wurde. Es wurde ursprünglich 1988 von Thomas und John Knoll erstellt. Seitdem ist die Software zum Industriestandard geworden, nicht nur in der Rastergrafikbearbeitung, sondern in der digitalen Kunst insgesamt.

Website: adobe.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Adobe Photoshop Web verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.