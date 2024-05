Adm Cloud ist ein ERP- oder Business-Management-System in der Cloud, das eine hohe betriebliche Funktionalität für alle Arten von Unternehmen bietet, die auf Wachstum ausgerichtet sind. Es bietet ein leistungsstarkes, intuitives und umfassendes Benutzererlebnis, das sich in greifbaren Ergebnissen sowohl intern als auch für Ihre Kunden niederschlägt. Diese Plattform wurde entwickelt, um heutigen Führungskräften dabei zu helfen, ihre Buchhaltungs-, Vertriebs-, Einkaufs-, Finanz-, Personalverwaltungs-, Fertigungs- und Logistikprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Möglich wird dies durch den modularen Aufbau, der es ermöglicht, die vom Unternehmen benötigten Module bei Bedarf in die Basisplattform zu integrieren. Integrierte Business Intelligence ist Teil des differenzierenden Wertversprechens; Sehr relevant für diejenigen, die echte Daten in Echtzeit benötigen, um schnell und einfach Entscheidungen zu treffen und ihre Ziele zu erreichen, indem sie die Vorteile dieser 100 % Cloud-, Web- und mobilen Lösung nutzen.

Website: admcloud.net

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Adm Cloud verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.