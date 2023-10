Acuity Scheduling ist eine cloudbasierte Terminplanungssoftwarelösung, die es Geschäftsinhabern ermöglicht, ihre Termine online zu verwalten. Das Produkt richtet sich an die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie einzelner Fachleute. Mit Acuity Scheduling können Benutzer Terminbuchungen automatisieren, indem sie eine Echtzeitansicht ihrer verfügbaren Zeit anbieten. Es bietet die Möglichkeit, Kalender automatisch entsprechend den Zeitzonen der Benutzer zu synchronisieren und regelmäßige Benachrichtigungen und Erinnerungen an Benutzer bezüglich ihrer Terminpläne zu senden. Zu den Planungsfunktionen von Acuity Scheduling gehören anpassbare Aufnahmeformulare, einbettbare Kalender, die Synchronisierung von Anwendungskalendern von Drittanbietern und die Gruppenplanung für Workshops. Acuity Scheduling eignet sich für dienstleistungsorientierte Unternehmen wie Schulungs- und Nachhilfezentren, Coaching und Beratung, Foto- und Videoproduktionsunternehmen, Fitnessstudios, Salons und Spa-Zentren sowie Gesundheits- und Zahnkliniken. Die Lösung bietet ein kostenloses Basismodul und ist als monatliches Abonnement erhältlich. Das Produkt bietet APIs und lässt sich in Anwendungen von Drittanbietern wie QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics und WordPress integrieren.

Website: acuityscheduling.com

