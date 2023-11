Acamp macht es einfach, Campingplätze zu finden und zu buchen. Finden, buchen und bezahlen Sie direkt in unserer App. Suchen Sie mit der Kartenfunktion oder geben Sie den Namen des Ortes ein, zu dem Sie reisen möchten. Sobald Sie gebucht haben, können Sie über die Chat-Funktion der App auch direkt mit Ihrem Gastgeber schreiben. Acamp ist flexibel, sicher und persönlich. Wir konzentrieren uns auf kleine bis mittelgroße Gastgeber, wir zelebrieren das Lokale über das Globale und wir lieben echte Erlebnisse. In unserem Angebot finden Sie Kleinbrauereien und Hofläden, ruhige Plätzchen in stillen Wäldern, wimmelnde Strandpromenaden im Süden oder herrliche Bergwelten im Norden. Mit Acamp wollen wir mehr als nur einen Platz zum Campen bieten: Bei manchen Gastgebern kann man auch frisch gebackenes Brot oder Eier aus eigener Zucht dazubuchen, vielleicht ein Kanu, Saunafloß oder Elektrofahrrad mieten. Mit einer flexiblen Plattform feiern wir kreative Seelen. Acamp ist ein großartiges Tool zur Planung und Optimierung Ihres Urlaubs fernab von überfüllten Campingplätzen mit Hunderten von Gästen. Wir konzentrieren uns auf Mobilheime, aber es liegt an jedem Gastgeber, die Art der Unterkunft zu wählen, die er anbieten kann: Mobilheim, Dachzelt, Wohnwagen oder normales Zelt.

Website: acamp.com

