8base ist eine Low-Code-Plattform zum Erstellen und Betreiben funktionsreicher digitaler Produkte, einschließlich SaaS-Lösungen, Marktplätzen und anderen Web- und Mobilanwendungen. Die 8base-Plattform hilft Unternehmern und Kreativen in etablierten Unternehmen, ihre Produktvisionen zum Leben zu erwecken; schneller, besser und wirtschaftlicher. Darüber hinaus nutzen Digitalagenturen 8base, um Kundenprojekte schneller abzuwickeln, gleichzeitig ihre Margen zu erhöhen und ihre Abhängigkeit von knappen und teuren Talenten in der Softwareentwicklung zu verringern. 8base ist ein konfigurierbares, serverloses Low-Code-Entwicklungsframework, das auf AWS gehostet wird und die weltweit robusteste GraphQL-basierte Abfragesprache für APIs bereitstellt; Und im Gegensatz zu anderen Plattformen wurde 8base von Grund auf so entwickelt, dass es Standards und weithin akzeptierte Technologien verwendet, die Mainstream-Entwickler ansprechen und sicherstellen, dass das geistige Eigentum eines Urhebers bei Bedarf auf andere Plattformen portiert werden kann. 8base bietet: 1) Low-Code-Entwicklungstools zum Erstellen von Software-Backends und APIs; 2) Serverlose Computing- und Speicherinfrastruktur zum Ausführen von Anwendungen, die mit 8base-Tools erstellt wurden; 3) visuelle Frontend-Entwicklungstools; 4) Design- und Entwicklungsdienstleistungen über ein Partnernetzwerk, um Kunden bei der Erstellung von Anwendungen mit 8base zu unterstützen. 8base wurde erstmals im Jahr 2019 kommerzialisiert. Heute bauen Tausende von Kunden, darunter zahlreiche mandantenfähige SaaS- und Marktplatz-Startups, Agenturen und Beratungsunternehmen für kundenspezifische Softwareentwicklung sowie größere Organisationen wie IBM Global Services/NATO und Florida International University, auf 8base.

Website: 8base.com

