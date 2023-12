Spil ZEPETO online gratis med now.gg mobilsky. Lav en brugerdefineret virtuel avatar af dig selv fra millioner af unikke genstande og tilbehør. Skab et unikt look, der er helt dit eget fra et bredt udvalg af tøj, frisurer, makeup og brand-navne samarbejder. Bliv den, du altid har ønsket at være i ZEPETO af Naver Z. Deltag i et stort fællesskab på ZEPETO, hvor du kan chatte og dele historier med mennesker over hele verden i et fantastisk virtuelt univers. Bring dine fester i den virkelige verden online med ZEPETO! Inviter dine venner og nyd det i private rum, eller få nye venner, der deler dine hobbyer. Sæt festen i gang med sjove minispil og fotoshoots!

