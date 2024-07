Worldle Unlimited er et puslespil med et geografisk tema, spillere skal gætte det korrekte landenavn baseret på dets konturer på kortet. Du har maksimalt et forsøg på at finde det rigtige svar. Dette spil giver mange hints og kræver, at spillere har en forståelse af geografi og anvender deres logiske tænkning. Worldle Unlimited er et Wordle-spil konceptualiseret af Antoine Teufe. Spillet vil give spillerne en masse geografisk viden, som du ikke kender, eller forstærke den viden, du allerede kender. Spillere klikker blot på linjen og vælger statens navn fra listen. Umiddelbart efter at du har afgivet dit svar, vil du vide, om dit svar er korrekt eller ej. Hvis du svarer forkert, vil du modtage hints, der viser, hvor langt og i hvilken retning dette mystiske land er fra det land, der er angivet i forsøget. Du kan også kende dens nøjagtighed gennem procentdelen. Specifikt vil billedet nedenfor illustrere et eksempel. Desuden, mens du søger efter svar i Worldle Unlimited, blinker firkanterne og skifter farver som grå, gul og grøn. Grøn er et symbol på præcision. Derfor, jo flere grønne firkanter dit svar har, jo tættere er du på det rigtige svar. Spillere kan også ændre størrelsen, rotationsvinklen på billedet og skjule grænsen for at øge sværhedsgraden og gøre udfordringen mere interessant. Hvis du er en geografielsker og nyder at løse gåder om det, så spil nu!

