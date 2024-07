Words Game er et sjovt puslespil, hvor spillerne skal vælge 1 ud af 3 rigtige billeder, der svarer til det givne ord. I Words Game vil spillere være i stand til at gennemgå grundlæggende ordforråd ved at se på ord og matche dem med tilsvarende billeder. For at gøre det skal spillerne forstå betydningen af ​​grundlæggende ordforråd. Klik derefter på det billede, der har den tilsvarende betydning for det pågældende ord. En masse ordforråd er forbundet med billeder og puslespil skabt i dette spil. Observer omhyggeligt og match med det tilsvarende ord. Ordspil kræver, at spillere har et rigt ordforrådskendskab, men spillere kan også træne deres hukommelse i dette spil. For ord, du ikke ved, hvad de betyder, kan du tilfældigt vælge svaret. Hvis du er så heldig at gætte rigtigt, kender du ordets betydning. Efter at have spillet dette spil, vil du helt sikkert være i stand til at huske ordforråd længere.

