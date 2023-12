Talking Ben the Dog er et simulationsspil udviklet af Outfit7 Limited. Brug BlueStacks app-afspilleren til at spille Android-spillet Talking Ben the Dog på pc eller Mac. Ben er en pensioneret kemiprofessor, som nyder at spise, drikke og læse aviser i sit rolige, behagelige liv. Du bliver nødt til at chikanere ham længe nok til, at han kan folde sin avis, før han svarer. Så kan du tale med ham, stikke i ham, kilde ham og endda ringe til ham i telefonen. Ben bliver på den anden side lige så glad som en hund, når først du får ham til hans laboratorium. Der kan du udføre kemiforsøg ved at kombinere to reagensglas og se de humoristiske resultater. Der er også den skatologiske metode til at få ham til at bøvse, men det får ham ikke til at opgive sit blad. Når du har fået avisen væk fra ham, vil han endda gentage, hvad du siger med sin hundeagtige stemme. Spil Talking Ben the Dog på en pc eller mobil webbrowser. Begynd at spille spil gratis online på now.gg.

