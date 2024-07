I Survivle skal spilleren gætte ordet på 5 bogstaver. Du vil højst have 6 gæt og skal vinde mindst 7 point for at vinde. Prøv at gætte rigtigt så få gange som muligt. For at spille Survivle skal du skrive ordet "Klar" i krydsordet og trykke på Enter for at komme i gang. Indtast derefter din forudsigelse, indtil du får det rigtige resultat. Tænk grundigt for at undgå at spilde 1 forsøg. De oplysninger og forslag, der er givet, bør bruges grundigt for at få præcise gæt i den næste tid.

Websted: connectionsgame.io

