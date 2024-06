Rosebud er en platform, der hjælper dig med at gå fra beskrivelse til kode til spil. Du skal blot beskrive det videospil, du vil oprette, til vores AI, og det vil udvikle koden for dig. Dit spil vil være browserbaseret, så du kan dele det med det samme med venner. Rosebud tilbyder tre projekttyper: 3D, 2D og Voxel. Du kan generere en kodebase fra bunden via prompter i en af ​​disse, eller få en enklere start ved at klone et eksisterende projekt. En enkel måde at tænke på Rosebud på er ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, fordi det giver dig en chatgrænseflade til editoren, hvor du kan beskrive spillet for at generere dets kode; Midjourney, fordi du kan generere aktiver inde i Rosebud, der skal bruges i dine spil; og Replit, fordi Rosebud inkluderer en browserbaseret kodeeditor, der lader dig implementere dit spil med det samme. Brugere har skabt en bred vifte af spil på Rosebud, inklusive top-down RPG'er, AI-ledsagere og 3D-forhindringsbaner, alt sammen inden for få timer og nogle gange minutter.

Websted: rosebud.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Rosebud. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.