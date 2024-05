Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Prinxy er en spilleplatform, der tilbyder gratis, kuraterede spil designet primært til piger. Siden har en række spilkategorier, herunder påklædning, makeup, dekoration, kæledyr og madlavning. Spil kan spilles i browseren på både pc og mobil og kræver ingen downloads. Prinxy sigter mod at give brugere et sikkert og kreativt rum til at udforske modetrends, makeup-stile og andre sjove aktiviteter.

Websted: prinxy.app

