Pomni Math Game vil hjælpe spillere med at øve deres beregningsevne ved at finde svaret svarende til beregningen til venstre. Pomni Math Game er et sjovt puslespil med et matematisk tema, hvor spillerne skal tænke hurtigt for at regne ud og finde det rigtige svar svarende til den givne udregning. I venstre side af skærmen er den forrige del af beregningerne. I højre side er tallene. Spillerne vil skiftes til at trække tallene til højre ind i beregningen svarende til svarene fra beregningerne til venstre for at afsløre billederne, der er gemt bag denne beregning. Slet alle beregninger fra tabellen ved at forbinde alle de tilsvarende resultater til den.

Websted: connectionsgame.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Pomni Math Game. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.