Tree House Maker er et sødt dekorationsspil, hvor din drøm om et roligt tilflugtssted kommer til live! Begynd din rejse i hjertet af en fredfyldt skov, guidet af den altid muntre Leaflette, en venlig bladånd, der er ivrig efter at hjælpe dig med at bygge dit ideelle træhus. Åbn mystiske kasser for at opdage møbler, vælg farverne og bestemme de perfekte positioner. Udvid dit træhus etage for etage, tag billeder af dine unikke designs, og del dem med dine venner. Kan du skabe det smukkeste træhus nogensinde?

Websted: poki.com

