Train Master er et puslespil, hvor du skal samle alle dine passagerer fra banen uden at styrte dit tog! Start kun med lokomotivet, og se dit tog blive længere for hver passager, du samler op. Vælg omhyggeligt i krydsene, lav de højresving for at samle flere passagerer, og undgå at støde ind i dine egne busser. Saml mønter undervejs og brug dem til at opgradere dit tog. Kan du bevise dig selv som den sande togmester?

Websted: poki.com

