Lige da vi troede, hun var færdig - vender Stupidella tilbage til et fjerde spil fuld af underlige, vilde og dumme eventyr! I denne version af historien vendte Askepot sig ikke tilbage til sit normale jeg, da klokken slog tolv. I stedet blev hun Stupidella! Tilkald en ånd, kom med i cirkus, arbejd som vicevært eller kør i metroen - hun kan det hele! Det eneste hun har brug for er din hjælp til at finde den rigtige løsning, som måske ikke altid er let at finde. Bare rolig, hvis du bliver hængende på et vanskeligt niveau, du kan altid bede om et nyttigt tip til at hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. Kan du hjælpe Stupidella en gang til?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stupidella 4. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.