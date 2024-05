Royal Card Clash er et spændende kortspil, hvor du strategisk skal spille nummererede kort for at slå de kongelige kort. Hver tur har du et valg om at spille tre kort i tre forskellige baner. Kort i hver kulør kan beskadige hver konge, men kun et kort af samme kulør kan tage et kongekort. Du bliver nødt til at være strategisk omkring, hvilke kort du spiller og hvornår, ellers løber du tør for kort! Har du det, der skal til for at regere i Royal Card Clash?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Royal Card Clash. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.