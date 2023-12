Wheelie og hoppe over forhindringer i Roger Dead: Zombie Biker! Den udøde galning ønsker at udføre tricks, før han går til helvede. Du skal undgå at ramme fartbump og barrierer på den stenede vej. Kør gennem tunneller for at genvinde din hastighed!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Roger Dead: Zombie Biker. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.