Popular Words er et ordspil, hvor dit ordforråd, viden og intuition bliver sat på prøve! Udforsk en bred vifte af spørgsmål på tværs af forskellige emner, og find de fem mest almindelige svar. Når hvert niveau præsenterer et udfyldningsspørgsmål, er det op til dig at afdække de mest populære svar. Hold øje med hints, da de første bogstaver i de rigtige svar er givet til at guide dig på vej. Er du klar til at finde ud af de populære ord, der venter dig?

