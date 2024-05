PizzaFall er et spændende arkadeeventyr, hvor du tager kontrol over et stykke pizza udstyret med skydespil på fødderne. Gå ned gennem stadigt skiftende niveauer fyldt med smagfulde fjender som pommes frites, hamburgere og salater. For at sikre dig, at du kommer igennem niveauet i live, skal du bruge dine hurtige reflekser til at sprænge dem væk. Optjen salamipoint for at låse op for en række power-ups spredt ud over spillets mange velsmagende niveauer. Er du klar til at skære igennem handlingen og blive den ultimative pizzahelt?

Websted: poki.com

