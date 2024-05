Gør dig klar til den dobbelte spænding med Obby Tag, et online multiplayer-spil med den spændende fusion af to af dine yndlingsspil: Obby og Tag! Din mission? Tag spilleren med kronen for at stjæle den, og hold kronen for at opbygge point! Kør gennem forhindringerne, rør ved lynblokkene for at løbe og klatre hurtigere, og undgå de orange blokke og advarselsblokke. Glem ikke at bruge power-ups til at hjælpe med at fange kronen! Spil Obby Tag med dine venner nu! Kan du mestre alle fire arenaer?

Websted: poki.com

