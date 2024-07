Merge Penguins

Merge Penguin er et spændende fusionsspil, hvor du udklækker og udvikler forskellige pingviner for at afværge bølger af fjendtlige angreb! Start med at købe æg, og flet derefter identiske æg for at skabe stærkere pingviner. Placer dine pingviner strategisk for at maksimere deres forsvar, opgrader dem til at gøre mere skade, og brug boosts til at forberede sig på indkommende bølger. Jo mere du spiller, jo flere unikke pingviner låser du op. Hvor mange bølger kan dine pingviner forsvare sig imod?

Websted: poki.com

