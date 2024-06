Norman Nogging var bare en almindelig Joe, der blev sent oppe og læste tegneserier, da et kosmisk lyn slog ned og sendte ham til en skør verden, hvor alle gik på vægge. Norman er nu en superhelt - med et virkelig stort hoved! Det er op til dig at hjælpe ham med at flyve gennem de forskellige niveauer i ét stykke, mens du undgår fjender og forhindringer. Kan du få Norman sikkert hjem igen?

Websted: poki.com

