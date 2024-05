Goober Royale er et battle royale-spil, der tilbyder både solo- og teambaseret gameplay. I dette actionfyldte spil kommer du til at spille som en lille goober med en jetpack og en raketkaster. Du kan prøve lykken i Battle Royal-spiltilstanden, hvor du skal kæmpe mod alle de andre Goobers for at vinde, eller slå dig sammen med op til 3 af dine venner for at vinde over andre. Brug en række forskellige våben såsom atomvåben og granater til at kæmpe mod dine fjender. Så kan du tage førstepladsen i denne intense konkurrence?

Websted: poki.com

