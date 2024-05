Freefall Apart er et actionspil, der handler om at kaste din ragdoll-karakter gennem et finurligt slot. Start din karakter, og undvig dødbringende forhindringer såsom roterende savklinger og pile, mens du søger efter nøglen og udgangen. Men springene er ikke ubegrænsede! Du skal samle nøglen og finde udgangen, før springene løber ud. Er du klar til denne sjove og intense rejse?

Websted: poki.com

