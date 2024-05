Digging Master er et simulationsspil, der inviterer dig til at begive dig ud på et arkæologisk eventyr, hvor du kan opdage gamle artefakter og bygge dit eget museum! Grav gennem jorden for at afdække fascinerende fossiler som Triceratops, T-Rex og Stegosaurus. Saml disse majestætiske skabninger og fremvis dem i dit museum for at tiltrække besøgende. Sælg billetter til gæster og tjen penge til at udvide dit museum yderligere. Invester i opgraderinger for at grave hurtigere og opdage sjældnere artefakter, eller hyr medarbejdere til at hjælpe dig i din søgen. Er du klar til at blive den ultimative gravemester?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Digging Master. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.