Gør dig klar til at sprænge af i Brigand Brigade! I denne action-platformer skal du hurtigt og smidigt komme dig igennem banerne. Mens du går, kan du skyde eller hoppe ind i de mål, du ser gennem hele niveauet. Jo flere mål du rammer, jo bedre scorer du. Prøv at skyde for en trestjernet vurdering på alle niveauer! Jo flere stjerner du får, jo flere Brigands og våben låser du op. Der er tonsvis af samleobjekter at opdage - så prøv at samle dem alle sammen! Kan du blive den hurtigste og mest præcise Brigand af dem alle?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Brigand Brigade. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.