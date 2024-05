Bottle Flip Challenge er et færdighedsspil, der sætter din præcision på prøve, mens du sigter mod at få flasken til at lande perfekt på bordet. Stryg op for at vende flasken. Jo højere dit flip er, jo mere udfordrende bliver det. Det er et frustrerende, men utroligt sjovt og vanedannende spil! Kan du vinde den ultimative Bottle Flip Challenge?

Websted: poki.com

