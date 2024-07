Apple Knight: Farmers Market er et inaktivt spil, hvor du kommer til at drive dit eget marked i en charmerende, blokeret verden! Start med at plukke æbler fra træer, vise dem frem og sælge dem til dine kunder. Brug de penge, du tjener, til at udvide dit marked og tilføje flere ting som majs eller æg. Rid på en hest for at fremskynde dine opgaver og øge din effektivitet! Lej hjælpere til at hjælpe dig med forskellige opgaver. Er du klar til at vokse dit marked og blive den ultimative markedsmester?

Websted: poki.com

