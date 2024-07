Gram Jam er et sjovt ordgættespil, hvor spillere skaber ord i rækker og kolonner ved at bytte bogstaver. Det er baseret på reglerne for Wordle-genrespil. Gram Jam har 2 tilstande: klassisk og daglig. Med daglig afspilningstilstand kan du kun spille én gang om dagen. Selvom du får det rigtigt, vil du ikke være i stand til at fortsætte til det næste puslespil. Men du kan gøre dette, hvis du spiller i klassisk tilstand. Det er baseret på spillets regler Wordle. Efter hver forudsigelse vil bogstaverne skifte farve for at angive, om din forudsigelse er korrekt eller ej. Hvis forudsigelsen er korrekt, bliver linjen grøn. Men tænk dig grundigt om, før du laver forudsigelser.

