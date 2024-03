Gametize er en platform for gamification og samfundsengagement for virksomheder i alle størrelser. Dets tilbud inkluderer et brugervenligt indholdsstyringssystem spækket med funktioner, tilpassede præstationer og belønninger, flere mekanismer til at motivere social adfærd og rapporter og analyser.

Websted: gametize.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Gametize. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.