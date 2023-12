Game of Sultans er et rollespil udviklet af Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Du er ansvarlig under det osmanniske imperiums storhedstid. Du er i førersædet som sultanen eller sultanen, hvis du gør entré iført luksuriøs påklædning. Tag del i spændende og lidenskabelige møder, overvåg dit imperium med hjælp fra visirer, og opdrætt dine kæledyr og arvinger i Imperiets tjeneste! Kæledyrkennelen er nu åben! Leg med dine hengivne kæledyr og send dem ud i naturen! Hvis du behandler dem godt, vil de mest modige stå ved din side og forsvare imperiet! Verdens mest attraktive mennesker kommer for at møde dig, men hvem vil vinde dit hjerte? Skriv din kærlighedshistorie efter at have valgt din soulmate! Hvad kunne være bedre end at bevare din arv og fremme dine børns succes? Når de er gamle nok, gift dem med dine venners arvinger for at knytte stærke bånd! Spil Game of Sultans online på en pc eller mobil uden at downloade. Brug webbrowseren til at spille Android-spil. Begynd at spille spil gratis online på now.gg.

