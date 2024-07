Test din hurtige udregningsevne ved at give det rigtige svar på udregningen i Korrekt matematik inden for 3 sekunder. Klik på 1 af de 3 tilgængelige muligheder. Correct Math er et vanedannende puslespil, hvor spillere skal demonstrere deres tænkning og intelligens for at finde de rigtige svar på givne beregninger. Spilleren har 3 sekunder til at vælge 1 af 3 svar, der vil være det rigtige resultat for den givne beregning. Hvis du svarer rigtigt inden for den tildelte tid, vil spillet automatisk gå videre til næste udregning. Men hvis du svarer forkert eller ikke giver et svar inden for 3 sekunder, vil systemet automatisk give det rigtige svar vist med grønt og blinkende status, så vil spillet slutte.

Websted: connectionsgame.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Correct Math. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.