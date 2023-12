Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG er et rollespil udviklet af Devsisters Corporation og now.gg tillader at spille spil online i din browser. Der er mange flere interessante onlinespil, som du kan udforske her. Spil Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG online gratis med now.gg mobilsky. Velkommen tilbage til Cookie Kingdom i Cookie Run: Kingdom af Devsisters, det yndige strategi-RPG i Cookie Run-universet. Nu hvor GingerBrave er undsluppet den onde heks ovn, er det tid for ham til at bygge et hold Cookies og begive sig ud på en mission for at genopbygge det faldne Cookie Kingdom. Afslør sandheden bag kongerigets undergang, og sammensæt et hold af kongerigets mest magtfulde cookies for at besejre de mørke kræfter, der ønsker at stoppe GingerBrave i at opfylde sin skæbne. Byg dit Cookie-rige op med smukke dekorationer og lækre godbidder. Tilføj parker, træbutikker, fabrikker og meget mere. Gendan æren tilbage til Cookie Kingdom i det sødeste eventyr-RPG, der findes!

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Cookie Run: Kingdom. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.