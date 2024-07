Casual Crossword er et sjovt afslappet spil, hvor spillere bliver nødt til at afkode mystiske ord for at udfylde de tomme felter baseret på givne ledetråde. I Casual Crossword skal spillerne udfylde de tomme felter med de relevante bogstaver. Den højre side af den tomme tavle vil blive opdelt i to hint dele, der afslører henholdsvis den vandrette og lodrette række af bogstaver i spillet. De tomme celler er nummereret, og der svarer til dem er forslag til højre. Tænk dig godt om for at give det rigtige svar. Afkod mystiske ord med din intelligens.

Websted: connectionsgame.io

