Foundation AI til missionskritiske beslutninger. Enkelt AI-model til at forstå rum, overvåge serviceprocesser, forudsige nøjagtigt og garantere effektivitet. Zensors vil konvertere hvert kamera i din bygning til en AI-drevet supersensor. AI-platformen gør dette ved at oprette forbindelse til dine eksisterende kameraer og kan se et rum til at spore flere arbejdsgange omkring kapacitetsstyring, personale, rengøring, kundeoplevelse og sporing af forretningsaktiver. AI'en lærer aktivitetsmønstre for at strømline facilitetsadministration eller forretningsprocesser og leverer anomalivarsler i realtid, prognoser og omfattende dataanalyse.

Websted: zensors.com

