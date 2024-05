Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Zenskar er en New York-baseret Quote-to-cash-platform, der kan automatisere kompleks abonnements- og brugsbaseret fakturering, administrere tilgodehavender, levere analyser, opsætte fleksible arbejdsgange til indtægtsgenkendelse og automatisere brugsdatamåling. Zenskar hjælper kreative salgsteam med at forblive kreative med priser/kontrakter, mens det ikke gør det svært for økonomiteams! Besøg os på www.zenskar.com

