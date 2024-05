Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Zego er en ejendomsadministrationsautomatiseringsvirksomhed, der forenkler besværlige, men kritiske arbejdsgange for ledere og foreninger. Vores moderne platform accelererer NOI-vækst og mindsker risiko, og hjælper kunder med at skalere ressourcer, opbygge tillid og træffe databaserede beslutninger. Fra betalinger og forsyningsstyring til beboerengagement, integreres Zegos automatiserede arbejdsgange problemfrit med førende ejendomsadministrationssystemer, der giver brugerne realtid og nøjagtig information lige ved hånden. Siden starten i 2003 har Zego (en global betalingsvirksomhed) udviklet sig fra en førende betalingsudbyder til en omfattende ejendomsadministrationsautomatiseringsplatform. Med mere end 350 ansatte betjener Zego 7.000 boligejendomsselskaber og over 15 millioner enheder på landsplan. Lær mere om, hvad der gør Zego til en af ​​de bedste workflow-automatiseringsplatforme til ejendomsadministration på gozego.com.

gozego.com

