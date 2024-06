Alternativer - Zapier

Trello

trello.com

Trello er en webbaseret Kanban-lignende listefremstillingsapplikation, som er et datterselskab af Atlassian. Oprindeligt skabt af Fog Creek Software i 2011, blev det spundet ud for at danne grundlaget for et separat selskab i 2014 og senere solgt til Atlassian i januar 2017. Virksomheden er baseret ...